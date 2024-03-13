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Система ПВО сбила восемь БПЛА над Брянской областью и шесть – над Курской

Система ПВО сбила восемь БПЛА над Брянской областью и шесть – над Курской

Российская система ПВО с раннего утра отражает атаки киевского режима на регионы РФ с помощью беспилотников.

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Комментарии
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Игорь Человек
Мне живущему не далеко от границы с укро-фашистами от этого легче??? Вчера, в Воронеже объявляли 2жды воздушную тревогу.
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23 час.
Александр Ширай
Есть страховка от падения дрона. https://secretmag.ru/news/v-rossii-poyavilas-strakhovka-zhilya-ot-padeniya-dronov-v-chyom-fishka-13-06-2023.htm
В России появилась страховка жилья от падения дронов. В чём фишка
secretmag
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9 час.

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