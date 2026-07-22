В Китае владельцы кошек и собак покупают своим питомцам зимние дыни, чтобы помочь им пережить жару. Зимняя дыня примерно на 95% состоит из воды и имеет толстую кожуру, поэтому долго остаётся прохладной даже без холодильника.
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