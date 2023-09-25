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Вольфф из дома передал приказ Расселлу пропустить Хэмилтона. Босс «Мерседеса» не отправился на Гран-при Японии из-за операции (AMuS)

Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольфф влиял на решения команды на Гран-при Японии, несмотря на пропуск этапа.

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