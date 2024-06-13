Тверской театр кукол готовится к сказочной премьере

7 июня Тверской государственный театр кукол открыл продажу билетов на сказочную премьеру. Зрителям предлагают начать своё путешествие по миру великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина со «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» (0+).
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