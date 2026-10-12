Паслер назначил Галямова врио главы Екатеринбурга с 13 октября

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Рустама Галямова временно исполняющим полномочия главы Екатеринбурга после отставки Алексея Орлова, одобренной гордумой 12 октября.
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