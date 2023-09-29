«Возможно, предъявлены новые доводы»: слушания в CAS по допинговому делу Валиевой отложены до 9 ноября

Рассмотрение дела Камилы Валиевой о возможном нарушении антидопинговых правил отложено до 9 ноября. Об этом в Спортивном арбитражном суде сообщили по окончании третьего дня слушаний, проходивших в штаб-квартире организации в Лозанне с 26 сентября.
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