«Возможно, предъявлены новые доводы»: слушания в CAS по допинговому делу Валиевой отложены до 9 ноября

Рассмотрение дела Камилы Валиевой о возможном нарушении антидопинговых правил отложено до 9 ноября. Об этом в Спортивном арбитражном суде сообщили по окончании третьего дня слушаний, проходивших в штаб-квартире организации в Лозанне с 26 сентября.