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Царьград

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Группировка 'Центр' в ДНР разгромила украинцев: 550 потерь у ВСУ

Группировка 'Центр' в ДНР разгромила украинцев: 550 потерь у ВСУ

Бойцы группировки "Центр" достигли стратегически выгодных позиций в Донецкой Народной Республике, нанеся поражение семи украинским бригадам, включая "Лють".

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