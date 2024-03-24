Их взяли на 378 километре трассы М3. Это между Брянском и посёлком городского типа Навля. От Крокуса, места преступления, в 380 километрах.
Почему они свободно проехали от "Крокуса" 400 км и их никто не остановил?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
олег архипов
Азеры владельцы!
Ответить
16 час.
оа
олег архипов
это был рядовой концерт не топовой группы плюс детское мероприятие и концерт "классики"
Ответить
15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Вопрос первее первого - почему они, следуя законам жанра, не сменили автомобиль? Это же "как дважы два", описывается в любом кино про ограбление. Видимо заказчики вообще не рассчитывали, что они оттуда живые выйдут и сумеют скрыться. Ну не может быть это издержками "малобюджетного кино", как рисуют этот теракт. Вопрос, почему двигались в сторону усраины - а куда ещё? В сторону ближайшего "дружественного государства", ну не в Таджикистан же пробиваться... Да, можно было попробовать раствориться в толпах кишлачников на территории Москвы и области, но видимо задумка была, чтобы они в любом виде попали в руки силовиков и стрелки указывали на ИГИЛ, хотя они к нему - как корова к Большому театру. Ну и исходя из логики автора - Чубайсу, Минцу, Чиче и прочим дали свалить за бугор, чтобы отследить их связи со спецслужбами других стран?!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии