Почему они свободно проехали от "Крокуса" 400 км и их никто не остановил?

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Вопрос первее первого - почему они, следуя законам жанра, не сменили автомобиль? Это же "как дважы два", описывается в любом кино про ограбление. Видимо заказчики вообще не рассчитывали, что они оттуда живые выйдут и сумеют скрыться. Ну не может быть это издержками "малобюджетного кино", как рисуют этот теракт. Вопрос, почему двигались в сторону усраины - а куда ещё? В сторону ближайшего "дружественного государства", ну не в Таджикистан же пробиваться... Да, можно было попробовать раствориться в толпах кишлачников на территории Москвы и области, но видимо задумка была, чтобы они в любом виде попали в руки силовиков и стрелки указывали на ИГИЛ, хотя они к нему - как корова к Большому театру. Ну и исходя из логики автора - Чубайсу, Минцу, Чиче и прочим дали свалить за бугор, чтобы отследить их связи со спецслужбами других стран?!