«Северсталь» и Лишка продлили контракт на год

Словацкий нападающий подписал соглашение, рассчитанное на один год. Лишка выступает за клуб из Череповца с 2019 года.
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