“The White House has again barred CNN from its traveling television pool Friday, preventing the network from accompanying President Donald Trump aboard Air Force One amid a legal battle over press access,” the Washington Sun reports.
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