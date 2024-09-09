Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина экстренно госпитализирована с тяжёлой травмой

Татьяна Плаксина в который раз оказалась на больничной койке с травмой, при чём довольно серьёзной. Об этом рассказала сама Любовь, отметив, что дочка готовилась к выступлению на сцене, но поскользнулась в душе и разбила голову.
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