Местные технологические компании расширяют свое глобальное присутствие и укрепляют инновационный потенциал, благодаря чему город Тунсян (Tongxiang) в провинции Чжэцзян (Zhejiang) ускоряет развитие отраслей робототехники, автономного вождения и искусственного интеллекта.
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