«Ростех» налаживает массовый выпуск кварцевых генераторов

Специалистами холдинга «Росэлектроника» из состава «Ростеха» разработаны высокостабильные кварцевые генераторы, призванные сменить зарубежные аналоги в отечественной вычислительной технике, радиостанциях, устройствах ГЛОНАСС и другой электронике.
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