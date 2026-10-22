“Former White House press secretary Karoline Leavitt has offered to help President Donald Trump find his next chief spokesperson after her successor, Katie Zacharia, lasted just five days in the job,” The Wrap reports.
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