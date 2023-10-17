Жуткие факты о серийном убийце Андрее Чикатило и почему советская милиция не могла его поймать долгих 13 лет АнастасияЗагадки и тайны, окружавшие одного из самых известных серийных убийц в истории, Андрея Чикатило, оставались неразгаданными в течение тринадцати мрачных лет его деятельности.