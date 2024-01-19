Бобруйчанин приговорен к 18 годам лишения свободы за убийство знакомого.

Прокуратура Могилевской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 49-летнего жителя Бобруйска, которому инкриминировано убийство знакомого с особой жестокостью.
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