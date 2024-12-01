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Картина дня. Финансы

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Байден назвал возмутительными ответные российские удары по позициям дальнобойного оружия ВСУ

Байден назвал возмутительными ответные российские удары по позициям дальнобойного оружия ВСУ

Действующий президент США Джо Байден, ранее неоднократно одобрявший поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов РФ, назвал ответные российские удары по позициям украинских военных «возмутительными».

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