3-ю Магистральную свяжет с Ленинградским шоссе новая платная трасса

Три новые концессионные автодороги построят в Москве. Как в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин, они снизят загруженность существующих трасс и улучшат транспортную доступность девяти районов города, где проживают около 1,3 миллиона человек.