Евровидение 2024: Стало известно, в каком полуфинале выступит Молдова

Молдова выступит в первом полуфинале конкурса "Евровидение 2024". Таковы результаты состоявшейся в Мальмё (Швеция) жеребьевки между странами-участницами, которую провели ведущие Пернилла Менссон Кольт и Фарах Абади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии