Китай обвинил США во введении новых ограничительных мер на инвестиции и пообещал защищать свои интересы

Пекин, 24 февраля /Синьхуа/ -- Закрывая доступ для китайских предприятий и китайского рынка, США в конечном итоге наносят ущерб своим собственным экономическим интересам и международному авторитету, заявил в понедельник представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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