Психолог Яковенко: Скроллинг соцсетей вместо прогулки приведет к деградации

Психолог Дарья Яковенко рассказала, что каждый день мозг сталкивается с таким объемом информации, что при выборе между простыми и сложными задачами он предпочитает легкие варианты, чтобы упростить жизнь себе и своему владельцу.
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