Победа над Ираком, Конте ушел из «Тоттенхэма», Матыцин против Карпина, дубль Роналду, «Ак Барс» в финале Востока, Устюгов и Клэбо выиграли масс-старты и другие новости

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1. Сборная России обыграла Ирак в Петербурге – 2:0. Забили Миранчук и Пиняев, который стал самым молодым автором гола в истории национальной команды, а Кузяева удалили на 94-й минуте: он толкнул плечом соперника, который толкнул его.

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