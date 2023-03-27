Победа над Ираком, Конте ушел из «Тоттенхэма», Матыцин против Карпина, дубль Роналду, «Ак Барс» в финале Востока, Устюгов и Клэбо выиграли масс-старты и другие новости

1. Сборная России обыграла Ирак в Петербурге – 2:0. Забили Миранчук и Пиняев, который стал самым молодым автором гола в истории национальной команды, а Кузяева удалили на 94-й минуте: он толкнул плечом соперника, который толкнул его.