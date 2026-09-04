Глава "Аэрофлота" назвал сроки появления интернета в отечественных самолетах

Отечественное решение по обеспечению связью предварительно будет реализовано на самолётах МС-21.Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Сергей Александровский в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме подтвердил планы по оснащению пассажирских самолётов спутниковой связью.