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Политические разногласия: Почему Обама испытывает недовольство к Камале Харрис

Политические разногласия: Почему Обама испытывает недовольство к Камале Харрис

Политические разногласия: Почему Обама испытывает недовольство к Камале Харрис Ирэн ОрлонскаяАмериканские СМИ сообщают, что Барак Обама, бывший президент США, вскоре намерен объявить о своей поддержке Камалы Харрис в предстоящих президентских выборах.

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