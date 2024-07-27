Политические разногласия: Почему Обама испытывает недовольство к Камале Харрис Ирэн ОрлонскаяАмериканские СМИ сообщают, что Барак Обама, бывший президент США, вскоре намерен объявить о своей поддержке Камалы Харрис в предстоящих президентских выборах.