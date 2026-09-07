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Аргументы недели

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Организаторам концерта Канье Уэста вынесли предостережение за нарушения

Организаторам концерта Канье Уэста вынесли предостережение за нарушения

Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге из-за отказа возвращать покупателям деньги за билеты.

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