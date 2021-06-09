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Почему Россия неизбежно заберет Африку у Франции

Почему Россия неизбежно заберет Африку у Франции

Русский Караван будет идти вперед, а Табаки пусть лают. Президент Франции Франсуа Макрон впал в истерику.

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Дмитрий Соловьев
аг,а, вот оказывается чего больше всего России ( народу ) не хватает , африку "забрать" афтор, ты такой просвещенный, расскажа А НАХ.. то есть, ЗАЧЕМ , чтобы этих бедуинов кормить ? поезжай туда сам.
Вячеслав 5
А зачем туда ехать? у нас территория большая.поместятся все страны в Африке? с юмором господа-шутка.
Дмитрий Соловьев
вона оно как, амбициозно.. но все равно - зачем нам тут кучка мумбаюмба, итак с приезжими проблема.
Владимир 123
Бедная Африка,ей крупно не повезет...

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