Почему Россия неизбежно заберет Африку у Франции

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПочему Россия неизбежно заберет Африку у Франции Русский Караван будет идти вперед, а Табаки пусть лают. Президент Франции Франсуа Макрон впал в истерику.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Соловьеваг,а, вот оказывается чего больше всего России ( народу ) не хватает , африку "забрать" афтор, ты такой просвещенный, расскажа А НАХ.. то есть, ЗАЧЕМ , чтобы этих бедуинов кормить ? поезжай туда сам.Вячеслав 5А зачем туда ехать? у нас территория большая.поместятся все страны в Африке? с юмором господа-шутка.Дмитрий Соловьеввона оно как, амбициозно.. но все равно - зачем нам тут кучка мумбаюмба, итак с приезжими проблема.В1Владимир 123Бедная Африка,ей крупно не повезет...Комментировать
Свежие комментарии