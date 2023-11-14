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Зверобой продырявленный при депрессии помогает

Зверобой продырявленный при депрессии помогает

Зверобой, лично по моему мнению, одно из самых интересных лекарственных растений. Доказано, что экстракт зверобоя (а если быть точнее, то гиперицин в его составе) оказывает антидепрессивное свойство, а на Руси зверобой считали растением от 99 недугов.

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