Зверобой продырявленный при депрессии помогает

Зверобой, лично по моему мнению, одно из самых интересных лекарственных растений. Доказано, что экстракт зверобоя (а если быть точнее, то гиперицин в его составе) оказывает антидепрессивное свойство, а на Руси зверобой считали растением от 99 недугов.