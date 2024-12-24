Банк России назвал опасным снижение ключевой ставки из-за дефицита рабочей силы

Центробанк России заявил, что снижение процентных ставок для кредитования, даже в случае направленности на инвестиционные проекты, не сможет мгновенно обеспечить производителей дополнительными ресурсами, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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