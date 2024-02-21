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Виталий Милонов: Эра свободного секса в России подошла к концу

Виталий Милонов: Эра свободного секса в России подошла к концу

В России начали массово закрывать секс-клубы и отменять секс-вечеринки. В частности, власти Москвы предупредили, что на вечеринках допускается только то, что находится в рамках законодательства.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Секс был, есть и будет, но...с развратом пора кончать! Всем этим пидарасам, лезбиянкам, и подобным пора поработать физически лопатой и кайлом! Оздоровляет и наставляет на путь истинный!  Прав Милонов! Разврат - один из пунктов по развалу нашей страны!
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1 час.
И
Иринушка
Еще никому и никогда блядство и извращения на пользу не шли. Прав Милонов.
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32 мин.
Михаил Погодин
Правильно! Запретить заниматься сексом вообще! Никаких совместных проживаний! Никаких &quot;гражданских браков&quot;! Никаких росписей! Только венчание!!! И ещё запретить обязательно многоженство в Чеченской Республике, тем более, это противоречит Конституции РФ.
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2 мин.

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