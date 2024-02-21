Виталий Милонов: Эра свободного секса в России подошла к концу

Владимир Елкин

Секс был, есть и будет, но...с развратом пора кончать! Всем этим пидарасам, лезбиянкам, и подобным пора поработать физически лопатой и кайлом! Оздоровляет и наставляет на путь истинный! Прав Милонов! Разврат - один из пунктов по развалу нашей страны!