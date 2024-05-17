НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Роскомнадзор меняет порядок работы «суверенного рунета» после масштабного ...

Роскомнадзор меняет порядок работы «суверенного рунета» после масштабного ...

Роскомнадзор меняет порядок работы «суверенного рунета» после масштабного сбояРоскомнадзор меняет порядок использования Национальной системы доменных имён (НСДИ), чтобы исключить повторение инцидента 30 января, когда из-за сбоя валидации подписи DNSSEC российские сайты перестали открываться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх