Роскомнадзор меняет порядок работы «суверенного рунета» после масштабного сбояРоскомнадзор меняет порядок использования Национальной системы доменных имён (НСДИ), чтобы исключить повторение инцидента 30 января, когда из-за сбоя валидации подписи DNSSEC российские сайты перестали открываться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)