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Пять палестинцев были убиты силами безопасности Израиля

Пять палестинцев были убиты силами безопасности Израиля

Как минимум пять граждан Палестины были убиты Израилем после того, как между палестинцами и израильскими силами безопасности в ночь на 26 сентября начался вооруженный конфликт на Западном берегу реки Иордан, передает издание The Jerusalem Post.

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