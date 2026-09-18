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Царьград

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НБКИ зафиксировало рост срока автокредитов на 15% в августе 2026

НБКИ зафиксировало рост срока автокредитов на 15% в августе 2026

В августе 2026 года средний срок автокредитов в России увеличился на 15,3%, достигнув 6,03 лет. Рост обусловлен стремлением снизить ежемесячные платежи на фоне подорожания машин.

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