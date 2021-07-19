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Константина Кинчева обвинили в ковид-диссидентстве

Константина Кинчева обвинили в ковид-диссидентстве

Константина Кинчева обвинили в ковид-диссидентстве Александр АлексеенкоЛидер группы «Алиса» Константин Кинчев на официальном канале музыкального коллектива опубликовал заявление, суть которого сводится к претензиям в адрес властей Санкт-Петербурга.

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