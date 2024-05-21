Гладков опубликовал список погибших при обрушении многоэтажки в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале поименный список погибших в результате обрушения части многоэтажного дома в Белгороде из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 мая.
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