Произошло то, что уже давно многие предсказывали, но не совсем так, как ожидалось. Приднестровье обратилось к России за помощью. Что это значит для Москвы?

ROBERT B. FISHMAN/DPA/GLOBALLOOKPRESS РОССИЯ ПОЛУЧИЛА КЛЮЧ К ОДЕССЕ: ЗАПАСНОЙ ВХОД ОТКРЫТ? Произошло то, что уже давно многие предсказывали, но не совсем так, как ожидалось.
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