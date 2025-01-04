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Костя Цзю считает, что у Бивола и Бетербиева будет трилогия: «Это вполне реально»

«Думаю, что будет и третий бой. Не хотелось бы, чтобы вместо спорта это становилось частью бизнеса. Но третий поединок вполне реален.

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