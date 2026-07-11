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Глава ДНР Пушилин о «Шахтере» из Второй лиги Б: «Нужно отремонтировать «Донбасс Арену». РПЛ – чуть позже. Жители соскучились по хорошему футболу»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оценил шансы « Шахтера » на выход в Премьер-лигу. Клуб выступает в Leon Второй лиге Б, тренировочная база команды находится в Ростове-на-Дону.

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