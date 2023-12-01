Байдену припомнили несделанный визит в Анголу: Джо не хватает времени на противостояние РФ в Африке

Джо Байден планирует визит в Анголу, поскольку его обещание поездки в Африку остаётся в силе. Об этом сообщает Reuters по итогам встречи президента США с президентом Анголы Жоао Мануэлем Гонсалвешем Лоренко, прошедшей в Вашингтоне 30 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии