В Свердловской области в 2,5 раза увеличилось число получателей льгот на предварительную газификацию

В Свердловской области количество жителей, получивших меры социальной поддержки по газификации, за четыре месяца текущего года увеличилось почти в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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