Филипп Киркоров принимал роды в автобусе, но ребенка в честь него не назвали

Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, что однажды принимал роды в автобусе. Как рассказал певец на красной дорожке «Песни года», было это где-то «между Чебоксарами и каким-то городом рядом», стоявшая рядом исполнительница Люся Чеботина слушала коллегу, не отрывая от него взгляда.
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