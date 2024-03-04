Небензя призвал восстановить финансирование БАПОР в полном объеме

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи, заявил о необходимости полного возобновления финансирования БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, англ.
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