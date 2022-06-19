Алвеса хотят оставить в сборной Бразилии, в том числе для управления Неймаром. Но 39-летний защитник должен найти себе новый клуб

Главный тренер сборной Бразилии Тите намерен сохранить в команде защитника Дани Алвеса. Главное условие 61-летнего специалиста – 39-летний игрок должен найти себе новый клуб после ухода из «Барселоны».
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