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В Куровском появится спорткомплекс с электронным тренером

В Куровском появится спорткомплекс с электронным тренером

В калужском микрорайоне Куровской появится "умная" спортплощадка, сообщили в Гордуме. В Куровском будут строить открытый спортивный комплекс, там появится футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажёры, беговые дорожки.

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