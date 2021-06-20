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В Красноярске женщина заставила подростка встать на колени на глазах у других людей

В административном центре Красноярского края местная жительница вынудила подростка встать на колени перед своим сыном, применив силу.

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