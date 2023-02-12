DM: в НАТО обеспокоены серьезными проблемами в армии Британии из-за Украины

По данным британского издания Daily Mail, Великобритания не может взять на себя руководство силами быстрого реагирования НАТО из-за плохого состояния армии Британии и нехватки боеприпасов, вызванной поставками из Украины.
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