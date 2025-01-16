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Русская весна

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  • Vova Гарин
    Этих сучат только показательно вешать вместе с ебливым семейством!!!Ребёнок мигрантов...
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Штурм Часов Яра: оборона ВСУ рушится, Армия России забирает район за районом (КАРТА)

Штурм Часов Яра: оборона ВСУ рушится, Армия России забирает район за районом (КАРТА)

Оборона ВСУ рушится в Часов Яре, Армия России забирает район за районом в ходе штурма. Недавно российские войска взяли огнеупорный комбинат, микрорайоны «Северный», «Октябрьский» и «Новый», забав большую часть города.

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