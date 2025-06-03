Под Новосибирском ребенок экс-директора получала зарплату в школе

Болотнинский районный суд установил, что бывший директор МКОУ Кунчурукской СОШ Валентина Сиволова с ноября 2021 года по февраль 2023 года систематически присваивала бюджетные средства, предназначенные для выплат сотрудникам.
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