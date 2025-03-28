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Калужские новости

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Отдельные управления создадут во вновь образованных калужужских округах

Отдельные управления создадут во вновь образованных калужужских округах

«В структуре администраций муниципальных округов будут созданы территориальные управления – отделы по работе с сельскими территориями, которые будут осуществлять функции местной администрации, укрепится основной принцип - доступность власти.

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