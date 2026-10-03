В квартире на юго-востоке Москвы обнаружено расчлененное тело

На юго-востоке Москвы в квартире дома на Жулебинском бульваре обнаружено расчлененное тело человека, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК).
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