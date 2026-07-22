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Ирина Турчинская перестала быть только вдовой «Динамита», а его дочь задумалась об отказе от фамилии

Ирина Турчинская перестала быть только вдовой «Динамита», а его дочь задумалась об отказе от фамилии

В юбилейном, десятом сезоне популярного телешоу «Пацанки» место куратора заняла Ирина Турчинская, сменив признанного эксперта по этикету Татьяну Полякову.

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